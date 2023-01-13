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Ударят по обороноспособности. В США анонсировали новые санкции против России

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Вашингтон, Пятница 13 января 2023 07:25
Ударят по обороноспособности. В США анонсировали новые санкции против России Фото: в США анонсировали новые санкции против России (УНІАН)
Автор: Константин Широкун

В ближайшие недели против России будут введены новые санкции, которые скажутся на обороноспособности и финансовых возможностях страны-агрессора.

Об этом заявил координатор Госдепартамента по санкциям, посол Джеймс О'Брайен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента Украины.

Представитель Госдепа встретился в видеоформате с главой Офиса президента Андреем Ермаком.

Посол Джеймс О'Брайен подчеркнул, что рабочая группа в Государственном департаменте США, насчитывающая около 30 членов, подробно изучает все материалы, переданные украинским правительством и группой Ермака-Макфола. По его словам, сейчас завершается работа по ряду важных направлений, и в ближайшие недели ожидается объявление новых санкций.

Что касается определения приоритетных сфер, в которых будут в первую очередь внедряться экономические ограничения, то, по словам советника Госдепартамента, ориентиром будет эффект от санкций. Заявлено, что они должны ударить по способности России на поле боя и "задеть" Москву в финансовом плане.

Напомним, ранее сообщалось, что США и союзники готовят новые санкции против нефтяной промышленности РФ. Американские чиновники на этой неделе посетили Европу, чтобы обсудить этот вопрос.

Также мы писали, что Евросоюз ускоряет работу над десятым пакетом санкций против России. Его хотят одобрить до саммита Украина-ЕС, запланированного на начало февраля.

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