Вдарять морози до -15 градусів: в яких регіонах України очікувати на різке похолодання

В Україну знову повернуться сильні морози. В північному регіоні країни стовпчики термометра опустяться до -15 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
За прогнозами синоптиків, в Україні 17 січня очікується мінлива хмарність, без опадів. Тільки в Карпатському регіоні можливий невеликий сніг.
На дорогах країни ожеледиця. Вітер південно-західний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с, вдень у західних областях місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вночі переважно триматиметься в середніх межах позначок -7-12 градусів:
Нагадаємо, протягом минулого тижня в Україні спостерігали сильні морози.
Також деякі області засипало снігом. Синоптики попереджали, що в Україні посиляться морози.
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