Ударят морозы до -15 градусов: в каких регионах Украины ожидать резкого похолодания

В Украину снова вернутся сильные морозы. В северном регионе страны столбики термометра опустятся до -15 градусов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
По прогнозам синоптиков, в Украине 17 января ожидается переменная облачность, без осадков. Только в Карпатском регионе возможен небольшой снег.
На дорогах страны гололедица. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с, днем в западных областях местами порывы 15-20 м/с.
Температура ночью будет преимущественно держаться в средних пределах отметок -7-12 градусов:
Напомним, на прошлой неделе в Украине наблюдали сильные морозы.
Также некоторые области засыпали снегом. Синоптики предупреждали, что в Украине усилятся морозы.
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