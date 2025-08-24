Вдарив 5 людей ножем, здійняв пожежу: під Кривим Рогом поліції довелося знешкодити чоловіка

Подія сталася сьогодні, 24 серпня, близько 16-ї на полі у Карпівській громаді. За попередньою інформацією, місцевий житель завдав ножових поранень двом жінкам, після чого підпалив сіно, що спричинило подальше поширення вогню та загрожувало життю людей.

Коли на місце для гасіння пожежі прибули рятувальники ДСНС, зловмисник напав на них із ножем. Як наслідок один із рятувальників отримав ножове поранення, а другий - тілесні ушкодження.

Для припинення правопорушення на місце виїхали поліцейські відділення поліції № 6 Криворізького РУП та прибули на місце в той час, коли зловмисник напав з ножем на свого батька та спричинив йому поранення.

Чоловік не реагував на законні вимоги поліцейських, чинив опір та нападав на правоохоронців.

Під час припинення протиправних дій поліцейський здійснив попереджувальні постріли у повітря, після чого застосував стосовно порушника вогнепальну зброю. Внаслідок отриманих поранень 42-річний чоловік загинув.

"Наразі встановлюються всі обставини події. Слідчі надають правову оцінку вказаним подіям. Також призначено службове розслідування та повідомлено ДБР", - додали правоохоронці.