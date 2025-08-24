Ударил 5 человек ножом, устроил пожар: под Кривым Рогом полиции пришлось обезвредить мужчину

Происшествие произошло сегодня, 24 августа, около 16-ти на поле в Карповской общине. По предварительной информации, местный житель нанес ножевые ранения двум женщинам, после чего поджег сено, что повлекло дальнейшее распространение огня и угрожало жизни людей.

Когда на место для тушения пожара прибыли спасатели ГСЧС, злоумышленник напал на них с ножом. В результате один из спасателей получил ножевое ранение, а второй - телесные повреждения.

Для пресечения правонарушения на место выехали полицейские отделения полиции № 6 Криворожского РУП и прибыли на место в то время, когда злоумышленник напал с ножом на своего отца и нанес ему ранения.

Мужчина не реагировал на законные требования полицейских, сопротивлялся и нападал на правоохранителей.

Во время прекращения противоправных действий полицейский совершил предупредительные выстрелы в воздух, после чего применил в отношении нарушителя огнестрельное оружие. В результате полученных ранений 42-летний мужчина погиб.

"Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия. Следователи дают правовую оценку указанным событиям. Также назначено служебное расследование и сообщено ГБР", - добавили правоохранители.