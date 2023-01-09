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Вдарить по ядерній галузі. Шмигаль назвав очікування від 10-го пакету санкцій ЄС проти Росії

Фото: Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Україна продовжує активно працювати з європейськими партнерами у боротьбі з Росією. Очікує санкцій проти ядерної галузі ворога в 10-му пакеті обмежень ЄС.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Під час зустрічі Дениса Шмигаля з виконавчим віцепрезидентом Єврокомісії Франсом Тіммермансом сторони обговорили:

  • демілітаризацію Запорізької АЕС;
  • постачання електрообладнання;
  • можливості імпорту електроенергії з ЄС;
  • санкції проти Росії.

"Розраховуємо, що 10-й пакет міститиме обмеження проти ядерної галузі Росії, зокрема "Росатома". Агресор має бути покараний за атаки на енергетику України та злочини проти екології", - пише Шмигаль.

За словами прем'єра, сторони також обговорили й післявоєнне відновлення України, яке повинно відбуватись на основі принципів зеленого курсу.

"Україна має значний потенціал у сфері альтернативної енергетики, що допоможе Європі швидше відмовитися від російських викопних ресурсів", - додав прем'єр.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами віцепрем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної, в ЄС вже протягом наступних пів року може з'явитися юридична база для рішення щодо конфіскації заморожених активів Росії.

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