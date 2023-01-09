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Ударит по ядерной отрасли. Шмыгаль назвал ожидания от 10-го пакета санкций ЕС против России

Фото: Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Украина продолжает активно работать с европейскими партнерами в борьбе с Россией. Ожидает санкций против ядерной отрасли врага в 10-м пакете ограничений ЕС.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Во время встречи Дениса Шмыгаля с исполнительным вице-президентом Еврокомиссии Франсом Тиммермансом стороны обсудили:

  • демилитаризацию Запорожской АЭС;
  • снабжение электрооборудования;
  • возможности импорта электроэнергии из ЕС;
  • санкции против России

"Рассчитываем, что 10-й пакет будет содержать ограничения против ядерной отрасли России, в частности "Росатома". Агрессор должен быть наказан за атаки на энергетику Украины и преступления против экологии", - пишет Шмыгаль.

По словам премьера, стороны также обсудили и послевоенное обновление Украины, которое должно происходить на основе принципов зеленого курса.

"Украина имеет значительный потенциал в сфере альтернативной энергетики, что поможет Европе поскорее отказаться от российских ископаемых ресурсов", - добавил премьер.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной, в ЕС уже в течение следующих полугода может появиться юридическая база для решения по конфискации замороженных активов России.

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