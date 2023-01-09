Ударит по ядерной отрасли. Шмыгаль назвал ожидания от 10-го пакета санкций ЕС против России

Во время встречи Дениса Шмыгаля с исполнительным вице-президентом Еврокомиссии Франсом Тиммермансом стороны обсудили:

демилитаризацию Запорожской АЭС;

снабжение электрооборудования;

возможности импорта электроэнергии из ЕС;

санкции против России

"Рассчитываем, что 10-й пакет будет содержать ограничения против ядерной отрасли России, в частности "Росатома". Агрессор должен быть наказан за атаки на энергетику Украины и преступления против экологии", - пишет Шмыгаль.

По словам премьера, стороны также обсудили и послевоенное обновление Украины, которое должно происходить на основе принципов зеленого курса.

"Украина имеет значительный потенциал в сфере альтернативной энергетики, что поможет Европе поскорее отказаться от российских ископаемых ресурсов", - добавил премьер.