Вдарило струмом на підприємстві. Під Києвом загинув підліток

Фото: під Києвом загинув підліток через удар струмом (t.me/andrii_nebytov)

У Нових Петрівцях (Київська область) трапився нещасний випадок. Через удар струмом на підприємстві загинув 14-річний підліток.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови поліції Київської області Андрія Нєбитова.

"Юнак разом із батьком приїхали на підприємство у справах. На території виробництва знаходився трансформатор, до якого і доторкнувся хлопець", - розповів він. За словами правоохоронця, 40 хвилин реанімаційних дій медиками не дали позитивного результату, неповнолітній помер.