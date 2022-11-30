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Ударило током на предприятии. Под Киевом погиб подросток

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Киев, Среда 30 ноября 2022 09:03
Ударило током на предприятии. Под Киевом погиб подросток Фото: под Киевом погиб подросток из-за удара током (t.me/andrii_nebytov)
Автор: Наталия Гурковская

В Новых Петровцах (Киевская область) произошел несчастный случай. Из-за удара током на предприятии погиб 14-летний подросток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы полиции Киевской области Андрея Небытова.

"Юноша вместе с отцом приехали на предприятие по делам. На территории производства находился трансформатор, к которому и прикоснулся парень", - рассказал он.

По словам правоохранителя, 40 минут реанимационных действий медиков не принесли положительного результата, несовершеннолетний умер.

Как сообщалось, в Вышгороде Киевской области погиб 70-летний мужчина, пытавшийся самостоятельно растопить твердотопливный котел.

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