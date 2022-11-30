Ударило током на предприятии. Под Киевом погиб подросток

В Новых Петровцах (Киевская область) произошел несчастный случай. Из-за удара током на предприятии погиб 14-летний подросток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы полиции Киевской области Андрея Небытова.

"Юноша вместе с отцом приехали на предприятие по делам. На территории производства находился трансформатор, к которому и прикоснулся парень", - рассказал он. По словам правоохранителя, 40 минут реанимационных действий медиков не принесли положительного результата, несовершеннолетний умер.