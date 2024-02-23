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Вдарили цеглиною та обікрали військового. У Києві затримали двох чоловіків

Фото: Поліція затримала двох зловмисників (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: RBC.UA

У центрі Києва двоє чоловіків напали та пограбували військовослужбовця. Нападникам загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Національної поліції у місті Києві.

У п'ятницю, 23 лютого, до Шевченківського управління поліції звернувся військовослужбовець та повідомив про напад. Двоє невідомих підбігли до нього ззаду, вдарили по голові цеглиною та відібрали мобільний телефон, гаманець та золоту каблучку.

Фото: Напад на військового у центрі Києва (kyiv.npu.gov.ua)

Поліція оперативно визначила місцезнаходження нападників, затримала їх та встановила причетних осіб. "Ними виявилось двоє чоловіків: 44-річний харків’янин його 39-річний товариш, мешканець столиці", - зазначається у повідомленні.

Одного з них було схоплено неподалік місця події, іншого - на лівому березі Києва. Нападників затримано за статею 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі повідомили їм про підозру за частиною 4 статті 187 Кримінального кодексу України - розбій. Зараз вирішується питання щодо вибору підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Фігурантам загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

 

Нагадаємо, 19 жовтня у центрі Києва невідомі напали на військового. Чоловік перебував у ботанічному саду, де на нього напали невідомі та нанесли три ножові поранення. Військового госпіталізували. Поліція розпочала кримінальне провадження за статтею 121 частина 1 Кримінального кодексу України - умисне тяжке тілесне ушкодження.

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