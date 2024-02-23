RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ударили кирпичом и обворовали военного. В Киеве задержали двух мужчин

Фото: Полиция задержала двух злоумышленников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: RBC.UA

В центре Киева двое мужчин напали и ограбили военнослужащего. Нападавшим грозит до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Национальной полиции в Киеве.

В пятницу, 23 февраля, в Шевченковское управление полиции обратился военнослужащий и сообщил о нападении. Двое неизвестных подбежали к нему сзади, ударили по голове кирпичом и отобрали мобильный телефон, кошелек и золотое кольцо.

Фото: Нападение на военного в центре Киева (kyiv.npu.gov.ua)

Полиция оперативно определила местонахождение нападавших, задержала их и установила причастных лиц. "Ими оказались двое мужчин: 44-летний харьковчанин его 39-летний товарищ, житель столицы", - отмечается в сообщении.

Один из них был схвачен неподалеку от места происшествия, другой - на левом берегу Киева. Нападавшие задержаны по статье 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Следователи сообщили им о подозрении по части 4 статьи 187 Уголовного кодекса Украины – разбой. Сейчас решается вопрос выбора подозреваемым мер в виде содержания под стражей.

Фигурантам грозит до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

 

Напомним, 19 октября в центре Киева неизвестные напали на военного. Мужчина находился в ботаническом саду, где на него напали неизвестные и нанесли три ножевых ранения. Военного госпитализировали. Полиция начала уголовное производство по статье 121 часть 1 Уголовного кодекса Украины - умышленное тяжкое телесное повреждение.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевнапад на українцівПолиция Киева