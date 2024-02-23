Ударили кирпичом и обворовали военного. В Киеве задержали двух мужчин

В центре Киева двое мужчин напали и ограбили военнослужащего. Нападавшим грозит до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Национальной полиции в Киеве.
В пятницу, 23 февраля, в Шевченковское управление полиции обратился военнослужащий и сообщил о нападении. Двое неизвестных подбежали к нему сзади, ударили по голове кирпичом и отобрали мобильный телефон, кошелек и золотое кольцо.
Фото: Нападение на военного в центре Киева (kyiv.npu.gov.ua)
Полиция оперативно определила местонахождение нападавших, задержала их и установила причастных лиц. "Ими оказались двое мужчин: 44-летний харьковчанин его 39-летний товарищ, житель столицы", - отмечается в сообщении.
Один из них был схвачен неподалеку от места происшествия, другой - на левом берегу Киева. Нападавшие задержаны по статье 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Следователи сообщили им о подозрении по части 4 статьи 187 Уголовного кодекса Украины – разбой. Сейчас решается вопрос выбора подозреваемым мер в виде содержания под стражей.
Фигурантам грозит до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, 19 октября в центре Киева неизвестные напали на военного. Мужчина находился в ботаническом саду, где на него напали неизвестные и нанесли три ножевых ранения. Военного госпитализировали. Полиция начала уголовное производство по статье 121 часть 1 Уголовного кодекса Украины - умышленное тяжкое телесное повреждение.
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