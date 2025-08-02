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Вдарили раніше, ніж злетіли. Прикордонники знищили пункт запуску дронів РФ під Харковом

Фото: Прикордонники знищили операторів БпЛА та логістику ворога на Харківському напрямку (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Прикордонники завдали точних ударів по російських позиціях на Харківщині. Знищено пункт управління.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

Підрозділ "Фенікс" Державної прикордонної служби України знищив пункт управління російськими безпілотниками на Харківському напрямку. 

Як повідомляють, у ході операції прикордонники виявили та знешкодили кілька точок запуску ворожих БпЛА.

Крім того, завдали ударів по логістичних об’єктах росіян, які забезпечували постачання дронів і боєприпасів.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що протягом минулої доби вздовж всієї лінії фронту було зафіксовано 172 бойових зіткнення.

Українські військові завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці.

За даними Генштабу, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 70 авіаційних ударів, застосувавши 116 керованих бомб.

Крім цього, здійснив 5859 обстрілів, з них 62 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3766 дронів-камікадзе.

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