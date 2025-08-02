Ударили раньше, чем взлетели. Пограничники уничтожили пункт запуска дронов РФ под Харьковом

Ситуация на фронте

Напомним, что за прошедшие сутки вдоль всей линии фронта было зафиксировано 172 боевых столкновения.

Украинские военные наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике.

По данным Генштаба, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 70 авиационных ударов, применив 116 управляемых бомб.

Кроме этого, осуществил 5859 обстрелов, из них 62 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3766 дронов-камикадзе.