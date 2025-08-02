Ударили раньше, чем взлетели. Пограничники уничтожили пункт запуска дронов РФ под Харьковом

Пограничники нанесли точные удары по российским позициям на Харьковщине. Уничтожен пункт управления.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.
Подразделение "Феникс" Государственной пограничной службы Украины уничтожило пункт управления российскими беспилотниками на Харьковском направлении.
Как сообщают, в ходе операции пограничники обнаружили и обезвредили несколько точек запуска вражеских БпЛА.
Кроме того, нанесли удары по логистическим объектам россиян, которые обеспечивали поставки дронов и боеприпасов.
Напомним, что за прошедшие сутки вдоль всей линии фронта было зафиксировано 172 боевых столкновения.
Украинские военные наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике.
По данным Генштаба, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 70 авиационных ударов, применив 116 управляемых бомб.
Кроме этого, осуществил 5859 обстрелов, из них 62 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3766 дронов-камикадзе.