Вдарили раніше, ніж злетіли. Прикордонники знищили пункт запуску дронів РФ під Харковом
Прикордонники завдали точних ударів по російських позиціях на Харківщині. Знищено пункт управління.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.
Підрозділ "Фенікс" Державної прикордонної служби України знищив пункт управління російськими безпілотниками на Харківському напрямку.
Як повідомляють, у ході операції прикордонники виявили та знешкодили кілька точок запуску ворожих БпЛА.
Крім того, завдали ударів по логістичних об’єктах росіян, які забезпечували постачання дронів і боєприпасів.
Ситуація на фронті
Нагадаємо, що протягом минулої доби вздовж всієї лінії фронту було зафіксовано 172 бойових зіткнення.
Українські військові завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці.
За даними Генштабу, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 70 авіаційних ударів, застосувавши 116 керованих бомб.
Крім цього, здійснив 5859 обстрілів, з них 62 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3766 дронів-камікадзе.