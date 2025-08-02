Вдарили раніше, ніж злетіли. Прикордонники знищили пункт запуску дронів РФ під Харковом

Фото: Прикордонники знищили операторів БпЛА та логістику ворога на Харківському напрямку (Getty Images)

Прикордонники завдали точних ударів по російських позиціях на Харківщині. Знищено пункт управління.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

Підрозділ "Фенікс" Державної прикордонної служби України знищив пункт управління російськими безпілотниками на Харківському напрямку. Як повідомляють, у ході операції прикордонники виявили та знешкодили кілька точок запуску ворожих БпЛА. Крім того, завдали ударів по логістичних об’єктах росіян, які забезпечували постачання дронів і боєприпасів.