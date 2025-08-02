Ударили раньше, чем взлетели. Пограничники уничтожили пункт запуска дронов РФ под Харьковом

Фото: Пограничники уничтожили операторов БпЛА и логистику врага на Харьковском направлении (Getty Images)

Пограничники нанесли точные удары по российским позициям на Харьковщине. Уничтожен пункт управления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

Подразделение "Феникс" Государственной пограничной службы Украины уничтожило пункт управления российскими беспилотниками на Харьковском направлении. Как сообщают, в ходе операции пограничники обнаружили и обезвредили несколько точек запуска вражеских БпЛА. Кроме того, нанесли удары по логистическим объектам россиян, которые обеспечивали поставки дронов и боеприпасов.