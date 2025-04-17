Вдарили ножем в руку і тулуб: Клименко розповів більше деталей нападу на Макарова

Під час нападу у Києві журналіст Юрій Макаров отримав два поранення - в руку та тулуб. Потерпілий викликав поліцію й отримав першу медичну допомогу від патрульного.

Як повідомляє РБК-Україна, про це міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко розповів в ефірі телемарафону.