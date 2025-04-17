Ударили ножом в руку и туловище: Клименко рассказал больше деталей нападения на Макарова

Во время нападения в Киеве журналист Юрий Макаров получил два ранения - в руку и туловище. Пострадавший вызвал полицию и получил первую медицинскую помощь от патрульного.

Как сообщает РБК-Украина, об этом министр внутренних дел Украины Игорь Клименко рассказал в эфире телемарафона.