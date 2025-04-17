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Ударили ножом в руку и туловище: Клименко рассказал больше деталей нападения на Макарова

Четверг 17 апреля 2025 21:02
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Ударили ножом в руку и туловище: Клименко рассказал больше деталей нападения на Макарова Фото: журналист Юрий Макаров (facebook.com/suspilne)
Автор: Татьяна Степанова

Во время нападения в Киеве журналист Юрий Макаров получил два ранения - в руку и туловище. Пострадавший вызвал полицию и получил первую медицинскую помощь от патрульного.

Как сообщает РБК-Украина, об этом министр внутренних дел Украины Игорь Клименко рассказал в эфире телемарафона.

По его словам, уголовное производство по факту нападения на Макарова в Соломенском районе Киева открыла столичная полиция.

По информации правоохранителей, неизвестный подошел к мужчине, нанес удар ножом. Пострадавший сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии, но угрозы жизни нет. Нападавшего ищут.

"Нападение произошло накануне в 22:44. Пострадавший получил два ранения - одно по руке, другое в туловище. Затем пострадавший вызвал полицию и получил первую медицинскую помощь от патрульного", - рассказал Клименко.

Министр добавил, что правоохранители сейчас проверяют все возможные мотивы. Первая версия - бытовая. Также есть версия о работе спецслужб России.

Нападение на Макарова

Напомним, сегодня стало известно о нападении на журналиста и исполнительного продюсера "Общественного вещания" Юрия Макарова. Ему было нанесено ножевое ранение. Это произошло вечером 16 апреля.

Известно, что Макаров был госпитализирован в тяжелом состоянии, но пока его жизни ничего не угрожает.

Впоследствии министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что правоохранители расследуют нападение, а он взял дело под личный контроль.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что одна из версий следствия относительно нападения на Макарова - это произошло из-за его профессиональной деятельности и освещения войны России против Украины.

В то же время источники РБК-Украина сообщали о том, что одной из версий следствия является пророссийский след.

Все детали нападения на Макарова - в материале РБК-Украина.

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Министерство внутренних дел Украины Юрий Макаров Игорь Клименко
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