Ударили ножом в руку и туловище: Клименко рассказал больше деталей нападения на Макарова
Во время нападения в Киеве журналист Юрий Макаров получил два ранения - в руку и туловище. Пострадавший вызвал полицию и получил первую медицинскую помощь от патрульного.
Как сообщает РБК-Украина, об этом министр внутренних дел Украины Игорь Клименко рассказал в эфире телемарафона.
По его словам, уголовное производство по факту нападения на Макарова в Соломенском районе Киева открыла столичная полиция.
По информации правоохранителей, неизвестный подошел к мужчине, нанес удар ножом. Пострадавший сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии, но угрозы жизни нет. Нападавшего ищут.
"Нападение произошло накануне в 22:44. Пострадавший получил два ранения - одно по руке, другое в туловище. Затем пострадавший вызвал полицию и получил первую медицинскую помощь от патрульного", - рассказал Клименко.
Министр добавил, что правоохранители сейчас проверяют все возможные мотивы. Первая версия - бытовая. Также есть версия о работе спецслужб России.
Нападение на Макарова
Напомним, сегодня стало известно о нападении на журналиста и исполнительного продюсера "Общественного вещания" Юрия Макарова. Ему было нанесено ножевое ранение. Это произошло вечером 16 апреля.
Известно, что Макаров был госпитализирован в тяжелом состоянии, но пока его жизни ничего не угрожает.
Впоследствии министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что правоохранители расследуют нападение, а он взял дело под личный контроль.
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что одна из версий следствия относительно нападения на Макарова - это произошло из-за его профессиональной деятельности и освещения войны России против Украины.
В то же время источники РБК-Украина сообщали о том, что одной из версий следствия является пророссийский след.
Все детали нападения на Макарова - в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.