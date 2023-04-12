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Вдарили по Казахстану. У РФ заявили про випробування балістичної ракети

Фото: випробування міжконтинентальної балістичної ракети провела армія РФ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У РФ заявили, що провели випробування міжконтинентальної балістичної ракети, яка була випущена по території Казахстану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Комерсантъ".

Пуск відбувся нібито з полігону "Капустін Яр" в Астраханській області. Повідомляється, що навчальна бойова частина МБР вразила ціль на полігоні "Сари-Наган" у Казахстані.

За даними Міноборони РФ, пуск дозволив підтвердити правильність "схемно-конструктивних та технічних рішень", які застосовуються при розробці нових комплексів стратегічного призначення.

Нагадаємо, раніше CNN повідомило, що 20 лютого РФ провела випробувальний запуск ракети "Сармат", але він виявився невдалим.

Пізніше американські військові експерти зазначили, що Росія не робила випробувального запуску міжконтинентальної балістичної ракети "Сармат" під час візиту президента США Джо Байдена до Києва 20 лютого.

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