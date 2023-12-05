Вдарили з HIMARS. Воїни ССО знищили російський комплекс "Синиця" (відео)

Сили оборони України на Куп'янському напрямку виявили російську станції РЕБ "Синиця". Її вдалося знищити ударом з HIMARS.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування Сил спеціальних операцій ЗС України.
"Оператори 3-го окремого полку ССО під час спеціальної розвідки на Куп'янському напрямку виявили ворожу станцію РЕБ Р-934Б "Синиця", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що екіпаж безпілотного авіаційного комплексу скоригував і навів по цілі вогонь HIMARS артилерійського підрозділу Сил оборони.
"У результаті вогневого ураження станцію РЕБ знищено", - додали в ССО.
Втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка, 5 грудня, склали 1030 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 333 840 військових.
Також після перерви окупанти поновили застосування штурмовиків Су-25 та гелікоптерів Ка-52 на Таврійському напрямку. Водночас ворог продовжує зазнавати значних втрат, за добу на цьому відтинку знищено понад 400 загарбників та 21 одиницю техніки.
Вчора повідомлялось, що Сили оборони України знищили склад боєприпасів і техніку росіян у Сватівському районі Луганської області.
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