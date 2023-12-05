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Після перерви. Росіяни знову застосовують Су-25 та Ка-52 на одному з напрямків

Укрїна , Вівторок 05 грудня 2023 13:19
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Після перерви. Росіяни знову застосовують Су-25 та Ка-52 на одному з напрямків Фото: війська РФ на Таврійському напрямку поновили застосування Су-25 та Ка-52 (Getty Imagеs)
Автор: Ярослава Борзова

Після перерви окупанти поновили застосування штурмовиків Су-25 та гелікоптерів Ка-52 на Таврійському напрямку. Водночас ворог продовжує зазнавати значних втрат, за добу на цьому відтинку знищено понад 400 загарбників та 21 одиницю техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram бригадного генерала, командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського.

"Кількість наземних атак ворога не зменшується - за добу зафіксовано 37 боєзіткнень. Зросла активність ворожої авіації, до 18 авіаударів", - розповів він.

Зокрема, ворог, після деякої перерви, поновив застосування штурмовиків Су-25 та вертольотів Ка-52.

Втрати РФ на Таврійському напрямку

За добу втрати ворога в операційній зоні ОСУВ "Таврія" склали 428 осіб. Ще 7 військовослужбовців ворога здалися в полон. Знищено 21 одиницю військової техніки противника. Зокрема, 5 ББМ, 2 артилерійських системи, 10 БпЛА та 2 одиниці спеціальної техніки.

Крім того, знищено 3 склади боєприпасів загарбників.

Загальні втрати ворога

Втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка, 5 грудня, склали 1030 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 333 840 військових. Крім того, ЗСУ за минулу добу знищили 7 танків, 15 БПЛА та 15 ББМ.

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