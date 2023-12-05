Після перерви. Росіяни знову застосовують Су-25 та Ка-52 на одному з напрямків

Після перерви окупанти поновили застосування штурмовиків Су-25 та гелікоптерів Ка-52 на Таврійському напрямку. Водночас ворог продовжує зазнавати значних втрат, за добу на цьому відтинку знищено понад 400 загарбників та 21 одиницю техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram бригадного генерала, командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського.

За добу втрати ворога в операційній зоні ОСУВ "Таврія" склали 428 осіб. Ще 7 військовослужбовців ворога здалися в полон. Знищено 21 одиницю військової техніки противника. Зокрема, 5 ББМ, 2 артилерійських системи, 10 БпЛА та 2 одиниці спеціальної техніки.

"Кількість наземних атак ворога не зменшується - за добу зафіксовано 37 боєзіткнень. Зросла активність ворожої авіації, до 18 авіаударів", - розповів він.

Загальні втрати ворога

Втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка, 5 грудня, склали 1030 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 333 840 військових. Крім того, ЗСУ за минулу добу знищили 7 танків, 15 БПЛА та 15 ББМ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.