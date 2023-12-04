СБУ на Сватівському напрямку знищила склад боєприпасів і техніку росіян (відео)
Сили оборони України знищили склад боєприпасів і техніку росіян у Сватівському районі Луганської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Артема Лисогора.
Зазначається, що співробітники Головного управління СБУ в Донецькій і Луганській областях здобули розвіддані про розміщення складу боєприпасів і бронетехніки агресора на лінії бойового зіткнення у Сватівському районі.
"У результаті двох нічних бойових вильотів БПЛА цілі успішно уражено", - йдеться в повідомленні.
На відео можна побачити вдале влучання по техніці росіян.
Втрати у російській армії
За даними Генштабу ЗСУ, втрати Росії у війні проти України за останню добу склали 770 осіб, загальна кількість втрат з початку вторгнення на 4 грудня сягнула 332 810 осіб.
Як повідомляло The Guardian, за даними західних чиновників, втрати Росії у війні проти України становлять від 300 до 400 тисяч убитими та пораненими, а в найзапекліших боях під Авдіївкою вона втрачає від 500 до 1000 осіб на день.
Сьогодні розвідка Британії повідомила, що середній діапазон оцінок втрат російської армії з початку вторгнення в Україну становить 320 тисяч людей убитими та пораненими. Проте точної цифри не знають навіть у Москві.
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