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Вдарили в будинок з квадрокоптера. Росіяни масовано обстріляли Сумську область

Фото: РФ скинула снаряд на будинок із квадрокоптера (ілюстрація/GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Окупанти продовжують обстрілювати прикордонні території Сумської області, за добу нарахували майже півсотні "прильотів". Зокрема, вони скинули снаряд на житловий будинок з квадрокоптера.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Окупанти обстрілювали прикордонні території Сумської області з артилерії, зафіксовано 48 прильотів снарядів. Росіяни з квадрокоптера скинули снаряд на житловий будинок. Внаслідок ураження почалася пожежа, будинок повністю згорів", - розповів він.

Також, за словами Тимошенка, завдано ракетного удару С-300 в селищі Велика Писарівка. Пошкоджено двоповерховий житловий будинок, 20 приватних осель, а також адміністративні будівлі.

"Через обстріли ніхто не постраждав", - додав він.

Нагадаємо, російські війська напередодні ввечері завдали ракетного удару з комплексів С-300 по Великописарівській громаді Сумської області. Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки, пожежну частину, відділення банку, магазини та автомобілі.

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Сумська область