Ударили в дом из квадрокоптера. Россияне массированно обстреляли Сумскую область

Оккупанты продолжают обстреливать приграничные территории Сумской области, за сутки насчитали почти полсотни "прилетов". В частности, они сбросили снаряд на жилой дом из квадрокоптера.
Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.
"Оккупанты обстреливали пограничные территории Сумской области из артиллерии, зафиксировано 48 прилетов снарядов. Россияне с квадрокоптера сбросили снаряд на жилой дом. В результате поражения начался пожар, дом полностью сгорел", - рассказал он.
Также, по словам Тимошенко, нанесен ракетный удар С-300 в поселке Большая Писаревка. Поврежден двухэтажный жилой дом, 20 частных домов, а также административные здания.
"Из-за обстрелов никто не пострадал", - добавил он.
Напомним, российские войска накануне вечером нанесли ракетный удар с комплексов С-300 по Великописаревской общине Сумской области. В результате атаки повреждены жилые дома, пожарная часть, отделения банка, магазины и автомобили.
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