Вдарили в будинок з квадрокоптера. Росіяни масовано обстріляли Сумську область

Окупанти продовжують обстрілювати прикордонні території Сумської області, за добу нарахували майже півсотні "прильотів". Зокрема, вони скинули снаряд на житловий будинок з квадрокоптера.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Окупанти обстрілювали прикордонні території Сумської області з артилерії, зафіксовано 48 прильотів снарядів. Росіяни з квадрокоптера скинули снаряд на житловий будинок. Внаслідок ураження почалася пожежа, будинок повністю згорів", - розповів він. Також, за словами Тимошенка, завдано ракетного удару С-300 в селищі Велика Писарівка. Пошкоджено двоповерховий житловий будинок, 20 приватних осель, а також адміністративні будівлі. "Через обстріли ніхто не постраждав", - додав він.