Ударили в дом из квадрокоптера. Россияне массированно обстреляли Сумскую область

Фото: РФ скинула снаряд на дом из квадрокоптера (иллюстрация/GettyImages)

Оккупанты продолжают обстреливать приграничные территории Сумской области, за сутки насчитали почти полсотни "прилетов". В частности, они сбросили снаряд на жилой дом из квадрокоптера.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"Оккупанты обстреливали пограничные территории Сумской области из артиллерии, зафиксировано 48 прилетов снарядов. Россияне с квадрокоптера сбросили снаряд на жилой дом. В результате поражения начался пожар, дом полностью сгорел", - рассказал он. Также, по словам Тимошенко, нанесен ракетный удар С-300 в поселке Большая Писаревка. Поврежден двухэтажный жилой дом, 20 частных домов, а также административные здания. "Из-за обстрелов никто не пострадал", - добавил он.