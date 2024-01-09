Вдарили авіацією. Ізраїль ліквідував одного з командувачів "Хезболли" (відео)

"Сьогодні ЦАХАЛ за допомогою літака ВПС знищив Алі Хоссейна Барджі, командувача повітряного підрозділу "Хезболли" у південному Лівані", - написав Хагарі.

היום צה"ל חיסל באמצעות כלי טיס של חיל האוויר את עלי חסין ברגי אבנון ביחידה האווירית של חיזבאללה. סוף כנגד ישראל וכוחות צה״ל, ואף את התקיפה של מפקדת פיקוד הצפון מוקדם יותר היום >> pic.twitter.com/0C5Sgbev7G— דובר צה״ל דניאל הגרי - Daniel Hagari (@IDFSpokesperson) January 9, 2024

За його словами, Алі керував операціями з використанням ударних та розвідувальних безпілотників проти Ізраїлю та ЦАХАЛу.

Також терорист керував атакою на штаб командування ЦАХАЛу на півночі Ізраїлю, яка відбулася сьогодні.

Ізраїль та "Хезболла"

Нагадаємо, бойовики "Хезболли" неодноразово намагалися завдавати ударів по Ізраїлю з території Лівану. Це відбувається після того, як Ізраїль розпочав війну з ХАМАСом.

Нещодавно прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив про те, що його країна готова розпочати війну з "Хезболлою".

При цьому вчора, 8 січня, стало відомо, що у південному Лівані внаслідок ізраїльського удару загинув старший командир елітних сил "Хезболла Радван".