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Вдарили авіацією. Ізраїль ліквідував одного з командувачів "Хезболли" (відео)

Ілюстративне фото: Ізраїль ліквідував одного з командувачів "Хезболли" (flickr by Allen Yeh)
Автор: Іван Носальський

Ізраїльські військові ліквідували командувача повітряного підрозділу "Хезболли". Вони вдарили по бойовику за допомогою авіації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прессекретаря ЦАХАЛу контр-адмірала Даніеля Хагарі у Twitter.

"Сьогодні ЦАХАЛ за допомогою літака ВПС знищив Алі Хоссейна Барджі, командувача повітряного підрозділу "Хезболли" у південному Лівані", - написав Хагарі.

За його словами, Алі керував операціями з використанням ударних та розвідувальних безпілотників проти Ізраїлю та ЦАХАЛу.

Також терорист керував атакою на штаб командування ЦАХАЛу на півночі Ізраїлю, яка відбулася сьогодні.

Ізраїль та "Хезболла"

Нагадаємо, бойовики "Хезболли" неодноразово намагалися завдавати ударів по Ізраїлю з території Лівану. Це відбувається після того, як Ізраїль розпочав війну з ХАМАСом.

Нещодавно прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив про те, що його країна готова розпочати війну з "Хезболлою".

При цьому вчора, 8 січня, стало відомо, що у південному Лівані внаслідок ізраїльського удару загинув старший командир елітних сил "Хезболла Радван".

 

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