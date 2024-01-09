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Ударили авиацией. Израиль ликвидировал одного из командующих "Хезболлы" (видео)

Иллюстративное фото: Израиль ликвидировал одного из командующих "Хезболлы" (flickr by Allen Yeh)
Автор: Иван Носальский

Израильские военные ликвидировали командующего воздушным подразделением "Хезболлы". Они ударили по боевику при помощи авиации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря ЦАХАЛа контр-адмирала Даниэля Хагари в Twitter.

"Сегодня ЦАХАЛ при помощи самолета ВВС уничтожил Али Хоссейна Барджи, командующего воздушным подразделением "Хезболлы" в южном Ливане", - написал Хагари. 

По его словам, Али руководил операциями с использованием ударных и разведывательных беспилотников против Израиля и ЦАХАЛа. 

Также террорист руководил атакой на штаб командования ЦАХАЛа на севере Израиля, которая состоялась сегодня. 

Израиль и "Хезболла"

Напомним, боевики "Хезболлы" неоднократно пыталась наносить удары по Израилю с территории Ливана. Это происходит после того, как Израиль начал войну с ХАМАС. 

Недавно премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о том, что его страна готова начать войну с "Хезболлой"

При этом вчера, 8 января, стало известно, что в южном Ливане в результате израильского удара погиб старший командир элитных сил "Хезболла Радван".

 

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ИзраильХезболлаЛиван