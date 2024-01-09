Ударили авиацией. Израиль ликвидировал одного из командующих "Хезболлы" (видео)

"Сегодня ЦАХАЛ при помощи самолета ВВС уничтожил Али Хоссейна Барджи, командующего воздушным подразделением "Хезболлы" в южном Ливане", - написал Хагари.

По его словам, Али руководил операциями с использованием ударных и разведывательных беспилотников против Израиля и ЦАХАЛа.

Также террорист руководил атакой на штаб командования ЦАХАЛа на севере Израиля, которая состоялась сегодня.

Израиль и "Хезболла"

Напомним, боевики "Хезболлы" неоднократно пыталась наносить удары по Израилю с территории Ливана. Это происходит после того, как Израиль начал войну с ХАМАС.

Недавно премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о том, что его страна готова начать войну с "Хезболлой".

При этом вчера, 8 января, стало известно, что в южном Ливане в результате израильского удара погиб старший командир элитных сил "Хезболла Радван".