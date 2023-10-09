Вдарили по Авдіївці і не тільки. РФ обстріляла Донецьку область: є загиблий і поранені

Російські війська сьогодні, 9 жовтня, з артилерії обстріляли низку населених пунктів у Донецькій області. Унаслідок ворожої атаки загинув чоловік, є поранені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру.
Армія РФ вкотре атакувала населені пункти в Донецькій області.
Зранку російські військові, ймовірно, з артилерії атакували село Костянтинівка Покровського району, внаслідок чого загинув 52-річний місцевий житель.
О 13:00 окупанти поцілили по приватному сектору Авдіївки.
"Від влучання снарядів по одній із вулиць отримали осколкові поранення двоє сусідів віком 46 та 55 років. Їм надано кваліфіковану медичну допомогу", - йдеться в повідомленні.
Уже надвечір війська держави-агресора обстріляли село Єлизаветівка Покровського району, де дістали поранення 19-річна дівчина та чоловік 33 років. Постраждалих доставлено до медичного закладу.
Правоохоронцями здійснюються досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни.
Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками Збройних сил РФ.
Росіяни щодня відкривають вогонь по містах й селах Донецької області. Прифронтові населені пункти регіону, і навіть ті, що знаходяться в відносному тилу, постійно перебувають під ударами.
Нещодавно росіяни завдали удару ракетою "Іскандер" по Костянтинівці Донецької області. Серед поранених є дитина.
Також російські окупанти в черговий раз обстріляли Торецьк Донецької області. В результаті ворожої атаки місцева жителька отримала поранення.
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