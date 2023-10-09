Ударили по Авдеевке и не только. РФ обстреляла Донецкую область: есть погибший и раненые

Из-за атак РФ погиб мужчина

Армия РФ в очередной раз атаковала населенные пункты в Донецкой области.

Утром российские военные, вероятно, из артиллерии атаковали село Константиновка Покровского района, в результате чего погиб 52-летний местный житель.

Пострадавшие из-за обстрелов оккупантов

В 13:00 оккупанты попали по частному сектору Авдеевки.

"От попадания снарядов по одной из улиц получили осколочные ранения двое соседей в возрасте 46 и 55 лет. Им оказана квалифицированная медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Уже под вечер войска государства-агрессора обстреляли село Елизаветовка Покровского района, где получили ранения 19-летняя девушка и мужчина 33 лет. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение.

Начато расследование

Правоохранителями осуществляются досудебные расследования в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны.

Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями Вооруженных сил РФ.

Ситуация в Донецкой области

Россияне каждый день открывают огонь по городам и селам Донецкой области. Прифронтовые населенные пункты региона, а также находящиеся в относительном тылу постоянно находятся под ударами.

Недавно россияне нанесли удар ракетой "Искандер" по Константиновке Донецкой области. Среди раненых есть ребенок.

Также российские оккупанты в очередной раз обстреляли Торецк Донецкой области. В результате вражеской атаки местная жительница получила ранения.