Вдарили 7 "Шахедів": стали відомі деталі атаки на Roshen під Києвом

"Roshen, по логістичним об'єктам завдано удару з семи "Шахедів". Летіли на висотах 8 тисяч метрів зі швидкістю понад 300 кілометрів на годину", - сказав Порошенко.

Фото: після удару РФ спалахнула пожежа (скриншот)

За його словами, така атака відбулася за умов, коли ресурс для ефективної протидії реактивним "Шахедам" обмежений.

Більш докладних деталей атаки він не розкрив.

Удар по складу Roshen

Нагадаємо, сьогодні, 27 серпня, пресслужба компанії Roshen повідомила про те, що внаслідок російського удару було зруйновано склад з її продукцією у селищі Чубинське у Київській області.

Внаслідок удару компанія втратила частину своєї продукції. Найближчим часом можуть виникнути перебої з окремими позиціями.

У Roshen наголосили, що це вже друга атака на їхню інфраструктуру з початку повномасштабної війни.