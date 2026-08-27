RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech

Ударили 7 "Шахедов": стали известны детали атаки на Roshen под Киевом

22:06 27.08.2026 Чт
2 мин
РФ использовала реактивные беспилотники, чтобы уничтожить склад со сладостями
aimg Иван Носальский
Иллюстративное фото: россияне ударили по складу Roshen в Киевской области (facebook.com/MNSKOB)

Российские оккупанты сегодня, 27 августа, нанесли удар беспилотниками по складу Roshen. Для атаки враг применил сразу семь беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пятого президента Украины Петра Порошенко в Facebook.

"Roshen, по логистическим объектам нанесен был удар из семи "Шахедов". Летели на высотах 8 тысяч метров со скоростью более 300 километров в час", - сказал Порошенко.

Фото: после удара РФ вспыхнул пожар (скриншот)

По его словам, такая атака произошла в условиях, когда ресурс для эффективного противодействия реактивным "Шахедам" ограничен.

Более подробных деталей атаки он не раскрыл.

Удар по складу Roshen

Напомним, сегодня, 27 августа, пресс-служба компании Roshen сообщила о том, что в результате российского удара был разрушен склад с ее продукцией в поселке Чубинское в Киевской области.

В результате удара компания потеряла часть своей продукции. В ближайшее время могут возникнуть перебои с отдельными позициями.

В Roshen подчеркнули, что это уже вторая атака на их инфраструктуру с начала полномасштабной войны.

До этого российские оккупанты атаковали склад готовой продукции компании в городе Яготин.

Стоит заметить, что в результате российских атак пострадал и другой украинский бизнес. Россия продолжает активно атаковать склады в Киевской области и Киеве.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ROSHENПетр ПорошенкоВойна в УкраинеАтака дронов