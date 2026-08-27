Ударили 7 "Шахедов": стали известны детали атаки на Roshen под Киевом

"Roshen, по логистическим объектам нанесен был удар из семи "Шахедов". Летели на высотах 8 тысяч метров со скоростью более 300 километров в час", - сказал Порошенко.

Фото: после удара РФ вспыхнул пожар (скриншот)

По его словам, такая атака произошла в условиях, когда ресурс для эффективного противодействия реактивным "Шахедам" ограничен.

Более подробных деталей атаки он не раскрыл.

Удар по складу Roshen

Напомним, сегодня, 27 августа, пресс-служба компании Roshen сообщила о том, что в результате российского удара был разрушен склад с ее продукцией в поселке Чубинское в Киевской области.

В результате удара компания потеряла часть своей продукции. В ближайшее время могут возникнуть перебои с отдельными позициями.

В Roshen подчеркнули, что это уже вторая атака на их инфраструктуру с начала полномасштабной войны.