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Ударили 7 "Шахедов": стали известны детали атаки на Roshen под Киевом

22:06 27.08.2026 Чт
2 мин
РФ использовала реактивные беспилотники, чтобы уничтожить склад со сладостями
aimg Иван Носальский
Ударили 7 "Шахедов": стали известны детали атаки на Roshen под Киевом Иллюстративное фото: россияне ударили по складу Roshen в Киевской области (facebook.com/MNSKOB)
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Российские оккупанты сегодня, 27 августа, нанесли удар беспилотниками по складу Roshen. Для атаки враг применил сразу семь беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пятого президента Украины Петра Порошенко в Facebook.

"Roshen, по логистическим объектам нанесен был удар из семи "Шахедов". Летели на высотах 8 тысяч метров со скоростью более 300 километров в час", - сказал Порошенко.

Ударили 7 &quot;Шахедов&quot;: стали известны детали атаки на Roshen под Киевом

Фото: после удара РФ вспыхнул пожар (скриншот)

По его словам, такая атака произошла в условиях, когда ресурс для эффективного противодействия реактивным "Шахедам" ограничен.

Более подробных деталей атаки он не раскрыл.

Удар по складу Roshen

Напомним, сегодня, 27 августа, пресс-служба компании Roshen сообщила о том, что в результате российского удара был разрушен склад с ее продукцией в поселке Чубинское в Киевской области.

В результате удара компания потеряла часть своей продукции. В ближайшее время могут возникнуть перебои с отдельными позициями.

В Roshen подчеркнули, что это уже вторая атака на их инфраструктуру с начала полномасштабной войны.

До этого российские оккупанты атаковали склад готовой продукции компании в городе Яготин.

Стоит заметить, что в результате российских атак пострадал и другой украинский бизнес. Россия продолжает активно атаковать склады в Киевской области и Киеве.

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