Вдало працює по тилах окупантів. ЗСУ показали РСЗВ "Буревій" в дії (відео)
Українські військові показали, як працює нова реактивна система залпового вогню (РСЗВ) "Буревій".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.
"Ця РСЗВ - розробка українських конструкторів, покликана замінити радянську систему "Ураган", - йдеться в повідомленні.
За даними військових "Буревій" має такі переваги:
- сучасна цифрова система управління вогнем;
- удвічі економить час на виконання бойового завдання;
- РСЗВ вдало працює по тилах окупантів;
- шасі від чеської компанії Tatra, потужний двигун, броньована кабіна, а також 4 "лапи", замість 2.
"Віримо, що цієї зими "Буревій" до окупантів "приходитиме" частіше, точніше і прямо по цілях!" - додають військові.
Як повідомлялось, за даними на ранок суботи, 3 грудня, ЗСУ ліквідували за добу 510 російських солдатів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 90 600 військових.
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