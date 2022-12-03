ua ru
Сб, 03 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Удачно работает по тылам оккупантов. ВСУ показали РСЗО "Буревий" в действии (видео)

Новина українською →
Украина, Суббота 03 декабря 2022 12:16
Удачно работает по тылам оккупантов. ВСУ показали РСЗО "Буревий" в действии (видео) Фото: ВСУ показали РСЗО "Буревий" в действии (wikipedia.org)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные показали, как работает новая реактивная система залпового огня (РСЗО) "Буревий".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

"Эта РСЗО - разработка украинских конструкторов, призванная заменить советскую систему "Ураган", - говорится в сообщении.

По данным военных "Буревий" имеет следующие преимущества:

  • современная цифровая система управления огнем;
  • вдвое экономит время на выполнение боевого задания;
  • РСЗО удачно работает по тылам оккупантов;
  • шасси от чешской компании Tatra, мощный двигатель, бронированная кабина, а также 4 "лапи", вместо 2.

"Верим, что этой зимой "Буревий" к оккупантам будет "приходить" чаще, точнее и прямо по целям!" - добавляют военные.

Как сообщалось, по данным на утро субботы, 3 декабря, ВСУ ликвидировали в сутки 510 российских солдат. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 90600 военных.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
Больше 500 оккупантов и вертолет: новые потери РФ в Украине от Генштаба
Больше 500 оккупантов и вертолет: новые потери РФ в Украине от Генштаба
DAILY
Вернуться в график. Когда в Украине прекратятся аварийные отключения электроэнергии
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Вернуться в график. Когда в Украине прекратятся аварийные отключения электроэнергии