Удачно работает по тылам оккупантов. ВСУ показали РСЗО "Буревий" в действии (видео)
Фото: ВСУ показали РСЗО "Буревий" в действии (wikipedia.org)
Украинские военные показали, как работает новая реактивная система залпового огня (РСЗО) "Буревий".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.
"Эта РСЗО - разработка украинских конструкторов, призванная заменить советскую систему "Ураган", - говорится в сообщении.
По данным военных "Буревий" имеет следующие преимущества:
- современная цифровая система управления огнем;
- вдвое экономит время на выполнение боевого задания;
- РСЗО удачно работает по тылам оккупантов;
- шасси от чешской компании Tatra, мощный двигатель, бронированная кабина, а также 4 "лапи", вместо 2.
"Верим, что этой зимой "Буревий" к оккупантам будет "приходить" чаще, точнее и прямо по целям!" - добавляют военные.
Как сообщалось, по данным на утро субботы, 3 декабря, ВСУ ликвидировали в сутки 510 российских солдат. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 90600 военных.
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