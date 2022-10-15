Удачная ночная охота. Силы ПВО сбили 5 вражеских дронов-камикадзе над Днепропетровской областью

Украинские военные в ночь на 15 октября сбили на Днепропетровской области 5 вражеских дронов-камикадзе Shahed-136.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

"Удачная ночная охота наших защитников неба", - отметил чиновник. Резниченко указал, что бойцы воздушного командования "Восток" в полночь уничтожили над Днепропетровской областью пять вражеских БПЛА иранского производства: три над Криворожским районом;

два - над Никопольским районом.