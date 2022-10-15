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Удачная ночная охота. Силы ПВО сбили 5 вражеских дронов-камикадзе над Днепропетровской областью

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Суббота 15 октября 2022 07:48
Удачная ночная охота. Силы ПВО сбили 5 вражеских дронов-камикадзе над Днепропетровской областью Фото: Силы ПВО сбили 5 вражеских дронов-камикадзе над Днепропетровской областью
Автор: Олег Васкив

Украинские военные в ночь на 15 октября сбили на Днепропетровской области 5 вражеских дронов-камикадзе Shahed-136.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

"Удачная ночная охота наших защитников неба", - отметил чиновник.

Резниченко указал, что бойцы воздушного командования "Восток" в полночь уничтожили над Днепропетровской областью пять вражеских БПЛА иранского производства:

  • три над Криворожским районом;
  • два - над Никопольским районом.

Напомним, ночью 15 октября оккупанты атаковали Запорожье дронами-камикадзе. В результате обстрелов вспыхнул пожар.

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