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"Вдала операція". ГУР атакувало Смоленський авіаційний завод, - джерела

Ілюстративне фото: українські бійці атакували дронами Смоленський авіаційний завод (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець, Уляна Безпалько

Бійці Головного управління розвідки Міноборони цієї ночі атакували дронами Смоленський авіаційний завод у Росії. Операція була вдалою, цілі вдалося вразити.

Про це РБК-Україна повідомили джерела в спецслужбах.

Як розповіло джерело, в ніч на 27 листопада у Смоленській області пролунали вибухи. Це була атака дронів.

"Це була вдала операція, цілі уражено", - розповів співрозмовник.

За даними РБК-Україна, цю операцію здійснювало ГУР, а ціллю був Смоленський авіаційний завод.

Що кажуть у РФ

Нагадаємо, що російські джерела також повідомляли про атаку на Смоленську область, але 26 листопада. Традиційно, росіяни звинуватили Україну. Ворог стверджує, що всього у бік заводу летіло як мінімум два безпілотники літакового типу.

Росіяни заявляють про "знищення всіх дронів".  Втім зазначають, що один із БПЛА все ж упав на дах одного з цехів заводу та вибухнув. Внаслідок чого було пошкоджено сам дах та балка перекриття. Про постраждалих, окупанти теж не повідомляють.

Не перша така атака 

Варто зауважити, у жовтні цього року дрони вже атакували Смоленський авіаційний завод в Росії, який виробляє ракети Х-59. Тоді внаслідок роботи ГУР було порушено процес з виробництва цих ракет різних модифікацій.

Згідно з підтвердженими даними, три з чотирьох дронів влучили в ціль, завдавши значних пошкоджень виробничим потужностям військового підприємства держави-агресора.

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атака дронівГУРСмоленск