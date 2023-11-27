"Удачная операция". ГУР атаковало Смоленский авиационный завод, - источники

Как рассказал источник, в ночь на 27 ноября в Смоленской области прогремели взрывы. Это была атака дронов.

"Это была удачная операция, цели уязвлены", - рассказал собеседник.

По данным РБК-Украина, эта операция осуществлялась ГУР, а целью был Смоленский авиационный завод.

Что говорят в РФ

Напомним, что российские источники также сообщали об атаке на Смоленскую область, но 26 ноября. Традиционно россияне обвинили Украину. Враг утверждает, что всего в сторону завода летело как минимум два беспилотника самолетного типа.

Россияне заявляют об "уничтожении всех дронов". Впрочем, отмечают, что один из БПЛА все же упал на крышу одного из цехов завода и взорвался. В результате чего была повреждена сама крыша и балка перекрытия. О пострадавших, оккупанты тоже не сообщают.

Не первая такая атака

Стоит отметить, что в октябре этого года дроны уже атаковали Смоленский авиационный завод в России, производящий ракеты Х-59. Тогда в результате работы ГУР был нарушен процесс по производству этих ракет различных модификаций.

Согласно подтвержденным данным, три из четырех дронов попали в цель, нанеся значительные повреждения производственным мощностям военного предприятия государства-агрессора.

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