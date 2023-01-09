Вдається потроху деокуповувати: що відомо про ситуацію в Луганській області

Українським військовим вдається просуватись вперед на Сватівському та Кремінському напрямках. Однак Росія продовжує атакувати населені пункти Луганської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар голови Луганської ОВА.

За словами Сергія Гайдая, росіяни постійно атакують та обстрілюють Білогорівку. Але незважаючи на це нашим військовим вдається поступово просуватись вперед. Вони також змогли покращили свої позиції.

"На Сватівському та Кремінському напрямках ЗСУ просуваються уперед, вдається потроху деокуповувати територію в бік Кремінної", - сказав Гайдай.

Він звернув увагу, що незважаючи на значний успіх українських військових - окупанти постійно підтягують нові резерви.