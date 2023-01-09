ua ru
Пн, 09 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Вдається потроху деокуповувати: що відомо про ситуацію в Луганській області

Новость на русском →
Кремінна, Понеділок 09 січня 2023 20:06
Вдається потроху деокуповувати: що відомо про ситуацію в Луганській області Фото: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай (kanaldom.tv)
Автор: Наталія Кава

Українським військовим вдається просуватись вперед на Сватівському та Кремінському напрямках. Однак Росія продовжує атакувати населені пункти Луганської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар голови Луганської ОВА.

За словами Сергія Гайдая, росіяни постійно атакують та обстрілюють Білогорівку. Але незважаючи на це нашим військовим вдається поступово просуватись вперед. Вони також змогли покращили свої позиції.

"На Сватівському та Кремінському напрямках ЗСУ просуваються уперед, вдається потроху деокуповувати територію в бік Кремінної", - сказав Гайдай.

Він звернув увагу, що незважаючи на значний успіх українських військових - окупанти постійно підтягують нові резерви.

Раніше РБК-Україна повідомляло, російські військові знищили всі будинки у Новоселівському (Луганська область). За цей населений пункт і досі точаться бої.

Нагадаємо, що Збройним силам України вдалося знищити 78 одиниць ворожої техніки у Луганській області за минулий місяць.

Також росіяни перекидають до Кремінної додаткові військові сили та техніку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
Британія розглядає можливість постачання Україні танків Challenger 2, - Sky News
Британія розглядає можливість постачання Україні танків Challenger 2, - Sky News
DAILY
Суд для Путіна. Як покарати диктатора за війну в Україні та розпочати трибунал щодо Росії
Юлія Акимовакоресподент Суд для Путіна. Як покарати диктатора за війну в Україні та розпочати трибунал щодо Росії