Вчорашня атака на Київщину була нетиповою: "Флеш" показав, які дрони запускала РФ

"Вчорашня атака дронів на Київську область відрізнялася від звичайних. У кількох районах люди звернули увагу на нетиповий вигляд безпілотників", - повідомив "Флеш".

За його словами, ворог, після тривалої перерви в кілька місяців, масово застосував дрони-імітатори "Пародія".

Завдання такого дрона - відволікати увагу української ППО, тому десятки таких безпілотників кружляли над територією Київщини.

Фото: росіяни 2 травня запускали на Київщину дрони-імітатори "Пародія" (t.me/serhii_flash)

"Противник постійно випробовує нові тактики застосування дронів. Завдання Сил оборони - аналізувати, вивчати, прогнозувати і, звичайно, протидіяти", - зазначив радник міністра оборони.