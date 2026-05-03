RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Вчерашняя атака на Киевскую область была нетипичной: "Флеш" показал, какие дроны запускала РФ

12:55 03.05.2026 Вс
1 мин
Враг пытался отвлечь внимание ПВО
aimg Татьяна Степанова
Фото: россияне запускали на Киевщину дроны-имитаторы "Пародия" (t.me/serhii_flash)

Атака России на Киевскую область вечером 2 мая была нетипичной. Оккупанты применили дроны-имитаторы "Пародия", чтобы отвлечь внимание ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника министра обороны Украины Сергея "Флеша" Бескрестнова в Telegram.

"Вчерашняя атака дронов на Киевскую область отличалась от обычных. В нескольких районах люди обратили внимание на нетипичный вид беспилотников", - сообщил "Флеш".

По его словам, враг, после длительного перерыва в несколько месяцев, массово применил дроны-имитаторы "Пародия".

Задача такого дрона - отвлекать внимание украинской ПВО, поэтому десятки таких беспилотников кружили над территорией Киевщины.

Фото: россияне 2 мая запускали на Киевщину дроны-имитаторы "Пародия" (t.me/serhii_flash)

"Противник постоянно испытывает новые тактики применения дронов. Задача Сил обороны - анализировать, изучать, прогнозировать и, конечно, противодействовать", - отметил советник министра обороны.

Напомним, вечером 2 мая в Киеве раздавались взрывы. Работала противовоздушная оборона - город атаковали российские дроны.

Вечером мониторы зафиксировали большое количество беспилотников, которые держали курс на столицу.

В 16:30 Воздушные силы сообщили об угрозе подлета вражеских беспилотников. Атака продолжалась до ночи. Силы ПВО успешно отработали по вражеским дронам.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Киевская областьВойна в УкраинеДрониАтака дронов