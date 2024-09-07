Вчорашній удар РФ по Павлограду: кількість поранених зросла до 74 людей

"За оновленою інформацією, від вчорашньої ракетної атаки по Павлограду вже 74 постраждалих", - розповів чиновник.

Напередодні також було відомо про одну загиблу людину через ракетний обстріл міста, для якого російські загарбники застосували балістичне озброєння.

Вчора близько сьомої години вечора в ОВА також повідомляли, що кількість постраждалих у Павлограді склала вже 64 особи.

Ракетний удар по Павлограду

Раніше повідомлялося, що 6 вересня вранці російські терористи завдали ударів по Павлограду. Тоді у командуванні Повітряних сил ЗСУ інформували про швидкісні цілі, що прямували у бік міста, та заявляли про загрозу балістики.

Невдовзі після вибухів у Павлограді у Дніпропетровській ОВА розповіли, що через ворожу атаку на місто постраждало п'ять людей. Згодом стало відомо про жертву, а кількість поранених зростала.

Детальніше про російську атаку на Павлоград можна дізнатися в матеріалі РБК-Україна.