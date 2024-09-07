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Вчорашній удар РФ по Павлограду: кількість поранених зросла до 74 людей

Павлоград, Субота 07 вересня 2024 07:58
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Вчорашній удар РФ по Павлограду: кількість поранених зросла до 74 людей Фото: наслідки російського обстрілу Павлограда 6 вересня (t.me/dsns_telegram)
Автор: Володимир Костирін

У Павлограді Дніпропетровської області збільшилася кількість постраждалих внаслідок російських ракетних ударів, завданих 6 вересня, вже до 74 людей. Перед тим було відомо про понад 60 поранених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака в Telegram.

"За оновленою інформацією, від вчорашньої ракетної атаки по Павлограду вже 74 постраждалих", - розповів чиновник.

Напередодні також було відомо про одну загиблу людину через ракетний обстріл міста, для якого російські загарбники застосували балістичне озброєння.

Вчора близько сьомої години вечора в ОВА також повідомляли, що кількість постраждалих у Павлограді склала вже 64 особи.

Ракетний удар по Павлограду

Раніше повідомлялося, що 6 вересня вранці російські терористи завдали ударів по Павлограду. Тоді у командуванні Повітряних сил ЗСУ інформували про швидкісні цілі, що прямували у бік міста, та заявляли про загрозу балістики.

Невдовзі після вибухів у Павлограді у Дніпропетровській ОВА розповіли, що через ворожу атаку на місто постраждало п'ять людей. Згодом стало відомо про жертву, а кількість поранених зростала.

Детальніше про російську атаку на Павлоград можна дізнатися в матеріалі РБК-Україна.

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Павлоград Ракетний удар
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