Вчерашний удар РФ по Павлограду: количество раненых возросло до 74 человек

В Павлограде Днепропетровской области увеличилось количество пострадавших в результате российских ракетных ударов, нанесенных 6 сентября, уже до 74 человек. Перед этим было известно более 60 раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака в Telegram .

"По обновленной информации, от вчерашней ракетной атаки по Павлограду уже 74 пострадавших", - рассказал чиновник.

Накануне также было известно об одном погибшем человеке из-за ракетных обстрелов города, для которого российские захватчики применили баллистическое вооружение.

Вчера около семи часов вечера в ОВА также сообщали, что количество пострадавших в Павлограде составило уже 64 человека.

Ракетный удар по Павлограду

Ранее сообщалось, что 6 сентября утром российские террористы нанесли удары по Павлограду. Тогда в командовании Воздушных сил ВСУ информировали о скоростных целях, направлявшихся в сторону города, и заявляли об угрозе баллистики.

Вскоре после взрывов в Павлограде в Днепропетровской ОВА рассказали, что из-за вражеской атаки на город пострадали пять человек. Позєе стало известно о жертве, а количество раненых увеличивалось.

Подробнее о российской атаке на Павлоград можно узнать в материале РБК-Украина.