ua en ru
Сб, 07 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Вчерашний удар РФ по Павлограду: количество раненых возросло до 74 человек

Павлоград, Суббота 07 сентября 2024 07:58
UA EN RU
Вчерашний удар РФ по Павлограду: количество раненых возросло до 74 человек Фото: последствия российского обстрела Павлограда 6 сентября (t.me/dsns_telegram)
Автор: Владимир Костырин

В Павлограде Днепропетровской области увеличилось количество пострадавших в результате российских ракетных ударов, нанесенных 6 сентября, уже до 74 человек. Перед этим было известно более 60 раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака в Telegram.

"По обновленной информации, от вчерашней ракетной атаки по Павлограду уже 74 пострадавших", - рассказал чиновник.

Накануне также было известно об одном погибшем человеке из-за ракетных обстрелов города, для которого российские захватчики применили баллистическое вооружение.

Вчера около семи часов вечера в ОВА также сообщали, что количество пострадавших в Павлограде составило уже 64 человека.

Ракетный удар по Павлограду

Ранее сообщалось, что 6 сентября утром российские террористы нанесли удары по Павлограду. Тогда в командовании Воздушных сил ВСУ информировали о скоростных целях, направлявшихся в сторону города, и заявляли об угрозе баллистики.

Вскоре после взрывов в Павлограде в Днепропетровской ОВА рассказали, что из-за вражеской атаки на город пострадали пять человек. Позєе стало известно о жертве, а количество раненых увеличивалось.

Подробнее о российской атаке на Павлоград можно узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Павлоград Ракетный удар
NEWS
Почему США не дают разрешения на удары вглубь России: объяснение Остина
Почему США не дают разрешения на удары вглубь России: объяснение Остина
DAILY
"Нам украинские земли не нужны". Что говорят российские пленные о войне и Путине
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Нам украинские земли не нужны". Что говорят российские пленные о войне и Путине