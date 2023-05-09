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Вчорашній обстріл Харківського району: Синєгубов розповів подробиці

Фото: окупанти завдали масованого ракетного удару по Харківському району, випустивши 8 ракет(GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Ввечері понеділка, 8 травня, російські окупанти завдали масованого ракетного удару по Харківському району. Загалом ворог випустив 8 ракет С-300.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Прильоти" 6 ракет С-300 зафіксовані у районі с. Новий Коротич. На щастя, всі ракети вдарили у землю. Обійшлося без постраждалих та руйнувань", - розповів він.

Крім того, за його словами, ще 1 ракета С-300 влучила в районі смт Солоницівка Харківського району.

"Пошкодження зазнала транспортна інфраструктура, сталася пожежа в лісопосадці", - додав очільник регіону.

Також у с. Цапівка одна з ракет С-300 пошкодила приватний житловий будинок.

Як повідомлялось, у понеділок, 8 травня, російські війська завдали ударів по Харкову. Пізніше мер Харкова Ігор Терехов зазначив, що за попередньою інформацією ДСНС, всі ракети "обійшли" Харків та припали на передмістя.

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