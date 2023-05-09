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Вчерашний обстрел Харьковского района: Синегубов рассказал подробности

Фото: оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Харьковскому району, выпустив 8 ракет (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Вечером понедельника, 8 мая, российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Харьковскому району. В общей сложности враг выпустил 8 ракет С-300.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Прилеты" 6 ракет С-300 зафиксированы в районе с. Новый Коротыч. К счастью, все ракеты ударили в землю. Обошлось без пострадавших и разрушений", - рассказал он.

Кроме того, по его словам, еще 1 ракета С-300 попала в районе пгт Солоницевка Харьковского района.

"Повреждение получила транспортная инфраструктура, произошел пожар в лесопосадке", - добавил глава региона.

Также в с. Цаповка одна из ракет С-300 повредила частный жилой дом.

Как сообщалось, в понедельник, 8 мая, российские войска нанесли удары по Харькову. Позже мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что по предварительной информации ГСЧС, все ракеты "обошли" Харьков и пришлись на пригород.

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