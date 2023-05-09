Вчерашний обстрел Харьковского района: Синегубов рассказал подробности

"Прилеты" 6 ракет С-300 зафиксированы в районе с. Новый Коротыч. К счастью, все ракеты ударили в землю. Обошлось без пострадавших и разрушений", - рассказал он.

Кроме того, по его словам, еще 1 ракета С-300 попала в районе пгт Солоницевка Харьковского района.

"Повреждение получила транспортная инфраструктура, произошел пожар в лесопосадке", - добавил глава региона.

Также в с. Цаповка одна из ракет С-300 повредила частный жилой дом.

Как сообщалось, в понедельник, 8 мая, российские войска нанесли удары по Харькову. Позже мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что по предварительной информации ГСЧС, все ракеты "обошли" Харьков и пришлись на пригород.