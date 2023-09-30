Вчорашні російські понти. Подоляк висміяв "погрози" Медведєва

Замість того, щоб вдаватись до понтів російському суб'єкту Дмитру Медведєву необхідно дочекатись фіналу війни й можливості написати тюремні мемуари.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

Чим "відзначився" Медведєв цього разу

Суб'єкт привітав росіян з так званим "Днем возз'єднання нових регіонів із Росією". Після цього він заявив про "справедливість" й "єдність російського народу", а також пригрозив "звільненням споконвічно російських територій".

"Перемога буде за нами. А нових регіонів у складі Росії буде більше", - замріяно додав Медведєв.

Вчорашні російські понти

Як відзначив Подоляк, російським терористам необхідно запам'ятати те, що немає жодних "нових територій Росії" й "анексованих територій". Також ворогу варто забути про те, що він зможе зберегти над ними контроль.

Сьогодні на тимчасово окупованих територіях точаться важкі бої для знищення угруповань російських терористів й амбіцій авторитарної держави. Системне обнулення російських понтів надто очевидне, щоб звертати увагу на чергові "погрози" так званих офіційних осіб Росії.

"Всім цим російським суб’єктам потрібно трохи почекати, щоб особисто спостерігати фінал війни, де для них обов'язково настане жорстка юридична відповідальність, а також з'явиться можливість написати тюремні мемуари в класичному нудному стилі "нас не так зрозуміли", - додав Подоляк.