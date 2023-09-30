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Вчерашние российские понты. Подоляк высмеял "угрозы" Медведева

Суббота 30 сентября 2023 15:54
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Вчерашние российские понты. Подоляк высмеял "угрозы" Медведева Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президент (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Вместо того, чтобы прибегать к понтам российскому субъекту Дмитрию Медведеву необходимо дождаться финала войны и возможности написать тюремные мемуары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

Чем "отличился" Медведев на этот раз

Субъект поздравил россиян с так называемым "Днем воссоединения новых регионов с Россией". После этого он заявил о "справедливости" и "единстве российского народа", а также пригрозил "освобождением исконно русских территорий".

"Победа будет за нами. А новых регионов в составе России будет больше", - мечтательно добавил Медведев.

Вчерашние российские понты

Как отметил Подоляк, российским террористам необходимо запомнить то, что нет никаких "новых территорий России" и "аннексированных территорий". Также врагу стоит забыть о том, что он сможет сохранить над ними контроль.

Сегодня на временно оккупированных территориях идут тяжелые бои для уничтожения группировок российских террористов и амбиций авторитарного государства. Системное обнуление российских понтов слишком очевидно, чтобы обращать внимание на очередные "угрозы" так называемых официальных лиц России.

"Всем этим российским субъектам нужно немного подождать, чтобы лично наблюдать финал войны, где для них обязательно наступит жесткая юридическая ответственность, а также появится возможность написать тюремные мемуары в классическом скучном стиле "нас не так поняли", - добавил Подоляк.

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