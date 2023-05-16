UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Вчителям з Харківської та Херсонської областей виплатять заборговану з 2022 року зарплату

Фото: вчителям з Харківської та Херсонської областей виплатять заборговану з 2022 року зарплату (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Кабмін схвалив розпорядження про погашення заборгованості з оплати праці педагогічних працівників з Харківської та Херсонської областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінреінтеграції.

Зазначимо, що заборгованість утворилася на кінець 2022 року в місцевих бюджетах Харківської та Херсонської областей.

Проєкт акта розробили за сприяння Мінреінтеграції в межах роботи Координаційного штабу з питань деокупованих територій. Документ подало на розгляд уряду Міносвіти.

Так, розпорядження передбачає здійснення розподілу резерву освітньої субвенції між відповідними місцевими бюджетами в обсязі понад 14,5 млн гривень. Це дасть можливість у повному обсязі виплатити заборговану зарплату вчителям з Харківської та Херсонської областей.

Нагадаємо, раніше міністр освіти та науки Оксен Лісовий, що через пандемію COVID-19 та повномасштабну війну у галузі освіти виникне кадровий дефіцит.

Окрім того, У МОН розповіли, чи будуть проводити випускні цього року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
вчительосвіта в Україні