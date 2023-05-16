Вчителям з Харківської та Херсонської областей виплатять заборговану з 2022 року зарплату

Зазначимо, що заборгованість утворилася на кінець 2022 року в місцевих бюджетах Харківської та Херсонської областей.

Проєкт акта розробили за сприяння Мінреінтеграції в межах роботи Координаційного штабу з питань деокупованих територій. Документ подало на розгляд уряду Міносвіти.

Так, розпорядження передбачає здійснення розподілу резерву освітньої субвенції між відповідними місцевими бюджетами в обсязі понад 14,5 млн гривень. Це дасть можливість у повному обсязі виплатити заборговану зарплату вчителям з Харківської та Херсонської областей.

Нагадаємо, раніше міністр освіти та науки Оксен Лісовий, що через пандемію COVID-19 та повномасштабну війну у галузі освіти виникне кадровий дефіцит.

Окрім того, У МОН розповіли, чи будуть проводити випускні цього року.

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