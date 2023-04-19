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Не вистачатиме мільйонів людей. МОН прогнозує дефіцит кадрів в освіті

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Україна, Середа 19 квітня 2023 16:19
Не вистачатиме мільйонів людей. МОН прогнозує дефіцит кадрів в освіті Фото: міністр освіти та науки Оксен Лісовий (facebook.com oksenlisovyi)
Автор: Каріна Левицька

Нині перед українською освітою є багато викликів, спричинених, зокрема, пандемією COVID-19 та повномасштабним вторгненням Росії. Все це призведе до кадрового дефіциту у галузі освіти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра освіти та науки Оксена Лісового під час презентації результатів дослідження "Освіта під час війни".

За словами міністра, одним із завдань української освіти буде повернення українців, які в результаті повномасштабного вторгнення виїхали за кордон.

Лісовий також зауважив, що людей, які жили на тимчасово окупованих територіях потрібно буде інтегрувати в "український світ".

"Сьогодні ми прогнозуємо дефіцит в кілька мільйонів людей, навіть якщо освіта зробить все необхідне, щоб повернути наших людей з-за кордону та інтегрувати тих, хто перебував в окупації в український світ", – наголосив міністр.

Нагадаємо, раніше Лісовий запропонував спростити навчання для дітей, які вчаться в іноземних та українських школах одночасно, та закликав обговорити питання про скорочення кількості шкільних предметів.

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