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Вчителям з Харківської та Херсонської областей виплатять заборговану з 2022 року зарплату

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Вівторок 16 травня 2023 18:21
Вчителям з Харківської та Херсонської областей виплатять заборговану з 2022 року зарплату Фото: вчителям з Харківської та Херсонської областей виплатять заборговану з 2022 року зарплату (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Кабмін схвалив розпорядження про погашення заборгованості з оплати праці педагогічних працівників з Харківської та Херсонської областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінреінтеграції.

Зазначимо, що заборгованість утворилася на кінець 2022 року в місцевих бюджетах Харківської та Херсонської областей.

Проєкт акта розробили за сприяння Мінреінтеграції в межах роботи Координаційного штабу з питань деокупованих територій. Документ подало на розгляд уряду Міносвіти.

Так, розпорядження передбачає здійснення розподілу резерву освітньої субвенції між відповідними місцевими бюджетами в обсязі понад 14,5 млн гривень. Це дасть можливість у повному обсязі виплатити заборговану зарплату вчителям з Харківської та Херсонської областей.

Нагадаємо, раніше міністр освіти та науки Оксен Лісовий, що через пандемію COVID-19 та повномасштабну війну у галузі освіти виникне кадровий дефіцит.

Окрім того, У МОН розповіли, чи будуть проводити випускні цього року.

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